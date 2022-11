“Ho il diritto di fare la madre come ritengo” | Meloni contro chi l’ha criticata per aver portato la figlia al G20

(Di mercoledì 16 novembre 2022)chiperlaGinevra al G20 La premier Giorgiaattacca chiperlaGinevra al G20 di Bali. In un lungo post su Facebook, infatti, la presidente del Consiglio ha scritto: “Mentre torno a casa dalla due giorni di lavoro incessante per rappresentare al meglio l’Italia al G20 di Bali, mi imbatto in un incredibile dibattito sul fatto che sia stato giusto o meno portare miacon me mentre andavo via per quattro giorni”. “La domanda che ho daagli animatori di questa appassionante discussione è: quindi ritenete chedebba ...

Adnkronos

In montagna le attività danon finiscono mai, anche per gli amanti della buona cucina o delle ... Questo e lo sci di fondo rientrerebbero dinegli sport più efficaci per dimagrire su ......danni Il problema della quantificazione del danno si pone quando non c'è un contratto a cui... Le Sezioni unite hanno dunque affermato i seguenti principi di: "Nel caso di occupazione ... G20, Meloni: "Mia figlia a Bali Ho diritto fare madre come ritengo" Un tema che verrà approfondito all'interno dell'intergruppo Parlamentare per la Tutela e la Promozione dei Diritti delle Persone LGBT+. "Non mi aspetto che questo governo faccia passi avanti sui ...Marco Tortorici, farmacista ed esperto in omeopatia, già direttore della Farmacia comunale di Isola Sacra per 20 anni – e, proprio per questo, il nostro obiettivo è venire incontro alla popolazione, ...