Highlights e gol Catanzaro-Avellino 7-5 dcr | ottavi Coppa Italia Serie C 2022 2023 VIDEO

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Ilcon glie i gol di7-5 dcr, match valido per glidi finale di. I padroni di casa vincono un match folle ai calci di rigore. L’va in svantaggio tre volte ma riesce sempre a risalire la china, trascinando la sfida alla lotteria dei rigori. Qui risultano decisivi gli errori di Franco e Tito; il penalty decisivo lo realizza invece Gatti, che porta ilai quarti di finale. In alto ecco le immagini salienti della sfida. SportFace.

