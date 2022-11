Harry Potter e la maledizione dell' erede | Warner vorrebbe un adattamento dello spettacolo teatrale

Devon Murray , l'attore che ha interpretato il ruolo di Seamus Finnigan nei film di, sarà ospite al Paiolo Magico di via Pignolo, al civico 50 , dove da ormai un anno e mezzo è aperta ...Paluani, I'd rather stay at Hogwarts Calendario Avvento Cioccolato a tema. Prezzo consigliato: 9,90 presso i rivenditori autorizzati In commercio le proposte non mancano e spaziano dai ...Harry è stato invitato a mandare la sua lettera di dimissioni a Netflix, rompendo così il contratto da 85 milioni di sterline pari circa a 97 milioni di euro. E nel frattempo con la sua autobiografia, ...Helen Mirren si mette in gioco: l'attrice premio Oscar è la conduttrice di un nuovo quiz su Harry Potter. In onda su Boing: il video ...