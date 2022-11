Happy Casa Brindisi | Mascolo in vista della sfida contro Pesaro | “Sarà importante per dimostrare di avere continuità”

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Il playmaker dell’, Bruno, ha parlato ad Antonio Rodidi campionato che vedrà la squadra allenata da coach Vitucci affrontare la Carpegna Prosciutto(domenica ore 18.30 su Eleven Sports): “una partita moltoanche per cercare diun po’ di. Sappiamo molto bene quale sia il valore dei nostri prossimi avversari, ci aspetta una partita tosta e dovremo farci trovare pronti sin dalle primissime battute di gioco. Dobbiamo giocare una partita di grande concentrazione su tutti e due i lati del campo, possiamo fare nostri i due punti a patto di fare bene le cose in campo”, come dichiarato ad Antonio Rodi sul “Quotidiano di Puglia – ...

New Basket Brindisi

Che vogliate sorseggiare qualcosa di liscio o semplicemente migliorare il vostro margarita , ecco 10 tequila da acquistare online e farvi consegnare a, in tempo per il vostro prossimohour ...Brindisi è lieta di comunicare il rinnovo della sponsorizzazione con 'Cantine Due Palme', storico partner biancoazzurro, Silver sponsor per la stagione sportiva 2022/2023. L'azienda ... Cantine Due Palme rinnova la sponsorizzazione con la Happy Casa Brindisi Happy Casa Brindisi è lieta di comunicare il rinnovo della sponsorizzazione con ‘Cantine Due Palme’, storico partner biancoazzurro, Silver sponsor per la stagione sportiva 2022/2023. L’azienda vinicol ...Happy Casa Brindisi è lieta di comunicare il rinnovo della sponsorizzazione con 'Cantine Due Palme', storico partner biancoazzurro, Silver sponsor per la stagione sportiva 2022/2023 ...