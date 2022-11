Guerra Russia-Ucraina | missili sulla Polonia | due morti Il presidente polacco Duda | “Probabilmente un incidente sfortunato” Biden | “È della difesa aerea ucraina” Mosca | “Dagli Usa una reazione misurata”

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Oggi vertice Nato e riunione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu.: “Lapoteva dire subito che erano frammenti S-300”. Allarme anti-aereo in tutta l’

... il professore esperto di geopolitica ha commentato la caduta del missile sulla Polonia che ha causato due morti e innalzato l'allerta per la possibile estensione dellatra Ucraina e...Per l'ex Presidente russo e vice Presidente del Consiglio di sicurezza, Dmitry Medvedev, "lanciando unaibrida contro la, l'Occidente si avvicina allamondiale".BALI (INDONESIA) (ITALPRESS) – “Ieri al nostro vertice tutti hanno parlato di come porre fine alla guerra russa. Il rappresentante russo ...«Un’invasione russa dell’Europa è più probabile che mai». È il monito contenuto in un documento redatto dall’Ispettore Generale delle forze ...