Guerra Russia-Ucraina | missili russi in Polonia | due vittime Probabilmente è arrivato dalle forze ucraine | si parla di “errore tecnico

...un acuirsi della. Proprio per questo motivo è necessario più che mai agire con estrema freddezza. Serve ragionare sulla base di fatti certi per appurare le reali intenzioni della, prima ...16 nov 06:17 G7 - Nato: pieno sostegno a Polonia e Ucraina 'Condanniamo i barbari attacchi missilistici che laha perpetrato martedì su città e infrastrutture civili ucraine. Abbiamo discusso ...Cosa significa questa vittoria nel cammino della guerra La vittoria finale degli ucraini è vicina I falchi russi sono furibondi Per ora, Kherson è un colpo morale per la Russia e un elemento che ...Mentre la Federazione Russa ha subito il più intenso attacco aereo e marittimo nel suo territorio, sabato 29 ottobre a Sebastopoli, Crimea, e la battaglia di Kherson (che deciderà le sorti della guerr ...