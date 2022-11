Guerra | missili sulla Polonia | Biden assolve la Russia Improbabile siano stati loro Traiettoria tracciata

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Il caso del missile esploso in, al confine con l'Ucraina, rischia di aggravare ulteriormente la situazione a livello internazionale e di allargare laall'intero territorio della Nato. Circolano diverse ipotesi sulle cause dell'esplosione che ha provocato anche 2 morti. Tra queste, la più accreditata indica che possa essere arrivato indopo essere stato intercettato e colpito dagli ucraini. Un’indagine approfondita e veloce è necessaria, prima che la situazione prende una piega drammatica. Di questo ne è convinto anche Joe, che ha definito "" l’ipotesi che il missile che ha colpito lae ucciso due persone sia stato lanciato dalla. Segui su affaritaliani.it

Nella fattispecie, lafra Nato e Russia. Ma si sa, i dossier aperti ex articolo 4 giungono ... Mosca aveva risposto con una tempesta disul Kiev. Un chiaro segnale di marcatura del ...... dove sarebbero esplosi duerussi. Il Paese fa parte del blocco Nato , e un attacco diretto e ingiustificato potrebbe scatenare una forte risposta contro la Russia, con l'ingresso in...Anche Roma segue con la massima attenzione l’evolversi della crisi ucraina dopo la caduta di missili in territorio polacco. In una nota di Palazzo Chigi, si sottolinea che “Il Presidente del Consiglio ...Missili in Polonia, la telefonata di Meloni a Morawiecki e la nota di Palazzo Chigi: "Fortissima apprensione e preoccupazione per quanto accaduto" ...