Guerra in Ucraina | se Pechino prende le distanze da Mosca

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Ancora una volta il mondo è in fervida attesa dei risultati del G20 in corso a Bali. Si attende il responso, come ormai già da qualche tempo sta accadendo, al termine di tali incontri, a questioni spinose che, hanno tolto il suolo da sotto al cammino di ritorno alla normalità di situazioni conflittuali la dove esistono. È bene ricordare che il primo requisito necessario a un qualsiasi luogo in cui c’è bisogno che il progresso riprenda il suo percorso, è la pace a ogni livello. È accaduto altre volte in passato che, quanti tirano le fila del mondo, abbiano deciso di stabilire dall’alto come lo stesso avrebbe dovuto funzionare. Si può andare con la mente al Congresso di Vienna, quindi alla conferenza di Yalta e poi agli accordi di Parigi, nonché a diverse altre riunioni al vertice del passato per inquadrare l’argomento. Salvo poi far mente locale sulla differenza fondamentale che passa ...