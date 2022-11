Guerra e pace (fiscale). Pazzo diario dal fronte della lotta all'evasione

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Sono ore decisive per lavoluta dal governo Meloni. Anche se ufficialmente proseguono le ostilità (nelle ultime ore ci sono stati blitz, accertamenti e raccomandate sui civili, mentre migliaia di scontrini non venivano battuti), nonostante ciò sono giorni che si susseguono segnali di distensione. L’obiettivo del governo Meloni resta quello di denazificare le cartelle esattoriali; e in quest’ottica va vista la decisione dell’esecutivo di non mandare più armi alla Guardia di finanza. Ma il ritiro dei grandi evasori da Cortina è un chiaro segnale di debolezza da parte dell’economia sommersa, che apre a possibili trattative, se non a veri e propri colloqui di; come mediatori fra Equitalia e i contribuenti si sono già offerti il presidente turco Erdogan e il Papa. Sono lontani i tempi in cui il governo minacciava di ...