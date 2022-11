Adnkronos

... nato male, con icivili costantemente violati nella costruzione degli stadi, e compresso anche dalla grande crisi internazionale legata allain Ucraina. Mancano quattro giorni all'...... parallele alla Ocean Race e relative ai temi della regata, tra cui la Carta deidegli ... venuta alla ribalta del grande pubblico con lain Ucraina, può insegnare a chi monitora l'... Guerra, diritti, Italia fuori: il calcio stonato dei Mondiali 2022 in Qatar Mondiali in Qatar, interessi politici ed economici, diritti tv e mega ingaggi dei calciatori star. La guerra tra il calcio elitario e chi vorrebbe il ritorno al vecchio calcio di Maradona e Pablito ...Per ora, però, i Mondiali in Qatar sono un evento stonato, nato male, con i diritti civili costantemente violati nella costruzione degli stadi, e compresso anche dalla grande crisi internazionale ...