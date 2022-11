Guendalina Tavassi | “Ho rifiutato il Grande Fratello Vip | ecco perché”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 16 novembre 2022)sarebbe dovuta essere una delle nuove vippone delVip insieme a suoEdoardo, ma quando Alfonso Signorini glielo ha chiesto lei si è trovata costretta a rifiutare. “Edoardo al GFVip? Era il sogno piùdella sua vita. Certo, avrebbe voluto farlo insieme a me, ma è andata così. In tanti ci volevano in due al” – ha confessato a Novella 2000 – “Solo che io non ho accettatodopo L’Isola dei Famosi non potevo restare ancora troppo lontana dai miei figli. Ho preferito evitare. Edoardo è proprio quello che vedete in televisione. Non è un calcolatore e fa tutto quello che gli passa per la testa. Probabilmente è proprio questo che piace alla gente. ...