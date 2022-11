“Gravità inaudita” Enrico Montesano | la maglia è solo l’inizio | le registrazioni bomba imbarazzano

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Ballando con le stelle, nuovi guai per: la rivelazione dell’Ansa su quanto successo in studio potrebbe appesantire la posizione dell’attore. Il caso era scoppiato dopo cheaveva indossato ladella Decima Mas, cimelio del ventennio fascista. Un gesto che aveva causato la reazione immediata della Rai che aveva licenziato il conduttore. “Quanto accaduto ieri sera a “Ballando con le stelle”, in onda su Rai1, e’ inaccettabile. Resta inammissibile che un concorrente di un programma televisivo del servizio pubblico indossi una maglietta con un motto e un simbolo che rievocano una delle pagine più’ buie della nostra storia”. E ancora: “Chiediamo scusa a tutti i telespettatori e, in particolare, a coloro che hanno pagato e sofferto in prima persona a causa del nazifascismo a cui proprio ...