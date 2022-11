Grande Fratello Vip | parla il marito di Giaele De Donà | ' ' Mia moglie al centro della scena ma…' '

TGCOM

Giaele De Donà è una delle protagoniste più discusse della settima edizione delVip . Dopo essersi avvicinata ad Antonino Spinalbes e, ammettendo di avere unaattrazione per lui nonostante il matrimonio con il miliardario marito Bradford Beck , la gieffina ...... Ohswald diventa rapidamente l'esperto di riferimento per l'intera classe del, che gli ... Abbiamo incontrato Felix Ohswald in occasione dell'Italian Tech Week, la piùtech conference ... "Grande Fratello Vip", Micol Incorvaia e Alberto De Pisis si chiariscono dopo le nomination Nella scorsa puntata del Gf Vip Guendalina Tavassi è stata grande protagonista. Si vociferava che l’influencer lanciata proprio dal reality di Canale5 avrebbe dovuto far ritorno nella Casa più spiata ...Guendalina Tavassi rivela il motivo della sua mancata partecipazione al Gf Vip e commenta il percorso del fratello Edoardo. Guendalina Tavassi è stata la protagonista indiscussa dell'ultima puntata ...