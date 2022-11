Grande Fratello Vip | Micol Incorvaia e Alberto De Pisis si chiariscono dopo le nomination

LE RAGIONI DI MICOL - Nella Casa del 'Vip', Micol spiega ad Alberto i motivi della sua scelta. Aveva percepito un avvicinamento nei suoi confronti e non vuole in alcun modo sminuire quello che Alberto ha fatto per lei. ...... lo sposo o la sposa, ilo la sorella, l'amico o l'amica che dovrebbe essere. Tutti siamo "... Siamo stati creati per una gioia più. 10. Sii rivoluzionario, va' controcorrente. Nella ...Alberto De Pisis è rimasto male perché Micol Incorvaia non lo ha designato come uno dei tre preferiti da mandare in nomination che otterrà l’immunità. Non se lo aspettava, perché pensava di averla acc ...Antonella Fiordelisi non ha dubbi sul concorrente: "Non ha detto la verità" La giovane concorrente del Grande Fratello Vip, parlando del più e del meno ...