Grande Fratello Vip | Clizia Incorvaia rompe il silenzio | Antonella ed Edoardo? Relazione tossica Micol è stata fantastica

TGCOM

Il "triangolo amoroso" nato alVip tra Micol Incorvaia, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria continua a tenere alta l'attenzione mediatica. A commentare il percorso dei tre concorrenti ci ha pensato Clizia ...Luca Onestini , tra gli attuali Vipponi della settima edizione delVip e e la modella ceca, Ivana Mrazova , si sono conosciuti durante la seconda edizione del reality e poco dopo la fine del programma, si sono innamorati. Gf Vip, Luca e Ivana non si ... "Grande Fratello Vip", Micol Incorvaia e Alberto De Pisis si chiariscono dopo le nomination Nelle ultime ore i fan del Grande fratello Vip si sono tutti scatenati per le parole di Luciano Punzo su Antonella Fiordelisi. Lui, napoletano e noto per aver partecipato come tentatore alla ...Gaffe di Luciano Punzo al Grande Fratello Vip che, di fronte a un aereo dedicato ai “GinTonic”, saltella credendo si tratti di un gruppo di suoi amici ...