Grand Theft Auto poteva diventare un film con star Eminem

Tecnicamente parlando,Auto 6 non è mai stato ufficialmente messo in mostra né dagli sviluppatori di Rockstar Games , né dalla loro azienda madre, Take - Two Interactive , tuttavia una serie di sfortunati ...Stando a una nuova clamorosa rivelazione, sembra però che un interesse per trasformareAuto (trovate il quinto capitolo in edizione next - gen su Amazon ) in un film live - action ci ...In un recente podcast è stato svelato che il videogioco Grand Theft Auto stava per diventare un film con protagonista Eminem.Stando a quanto dichiarato dal co-fondatore di Veemee, Rockstar avrebbe rifiutato di realizzare un film di GTA con Eminem.