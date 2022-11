Grammy 2023 | Maneskin candidati come Miglior nuovo artista

(Di mercoledì 16 novembre 2022) La candidatura deiè stata annunciata dal sito della Recording Academy. La cerimonia di premiazione deiè prevista per il 5 febbraioainella categoria Best New Artist (). Prosegue dunque la scalata al successo della band romana. Ihanno inoltre partecipato alla realizzazione della

I Maneskin candidati aiAwards. La rockband italiana è in lizza nella categoria miglior nuovo artista. L'annuncio è arrivato oggi dal sito della Recording Academy. Il gruppo capitanato da Damiano David dovrà ...I Mneskin sono stati nominati nella categoria Best New Artist alla 65ma edizione deiAwards, che si terranno a Los Angeles il 5 febbraio. La band ha anche partecipato alla realizzazione della colonna sonora del film Elvis, candidata nella categoria Best Compilation ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...I Maneskin volano ai Grammy 2023, in programma il prossimo 5 febbraio: sono stati candidati come "miglior nuovo artista".