golf | Migliozzi al gran final di Dubai - Sport - Altri Sport - quotidiano net

L'azzurro prende parte al DP World Tour Championship, gara che conclude la stagione del DP World Tour e decreterà il vincitore del ...McIlroy arriva a Dubai con un bottino di 4154 punti ed un vantaggio sul secondo, Ryan Fox, di 128. Considerando che i punti messi in palio per il vincitore sono ben 2000, è evidente che la corsa per ... golf, Migliozzi al gran final di Dubai L'azzurro prende parte al DP World Tour Championship, gara che conclude la stagione del DP World Tour e decreterà il vincitore del circuito ...Negli Emirati Arabi Uniti comincia la volata finale per incoronare il miglior giocatore del DP World Tour 2022. Dal 17 al 20 novembre, al Jumeirah Golf Estates (Earth Course) di Dubai, va in scena il ...