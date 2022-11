Golf | il PGA Tour chiude il suo 2022 con il The RSM Classic Francesco Molinari alla ricerca di risposte

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Archiviata la straordinaria vittoria di Tony Finau in Texas allo Houston Open, il PGAsi sposta in Georgia per l’ultimo torneo ufficiale dell’anno. Si rinnova dunque l’appuntamento con The RSM, evento ospitato dsuggestiva isola di Saint Simon, sulla quale si snodano i due percorsi che faranno da palcoscenico al weekend. La particolarità di questo torneo è che si gioca su due tracciati diversi: i primi due round sul Plantation Course, terzo e quarto giro sul Seaside Course. Tra i grandi protagonisti della quattro giorni di Saint Simon avrebbe dovuto esserci proprio il sopracitato Finau, che ha però comunicato nella giornata di ieri il suo forfait. Spazio dunque a tanti altri contendenti: su tutti il canadese Mackenzie Hughes, vincitore qui lo scorso anno con un -22 totale che gli ha permesso anche ...

