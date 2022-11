Gli sbarchi? Meloni difende l' Europa Ong | bomba Marion Le Pen su Macron

(Di mercoledì 16 novembre 2022)Maréchal lo assicura a Libero: in casa, con suo marito - l'rlamentare di FdI Vincenzo Sofo - stanno litigando sì «ma per quale dei nostri Paesi abbia la cucina migliore». E sul tema migranti? La vicepresidente di "Reconquête!", già enfant prodige della famiglia Le Pen, rassicura: «La pensiamo allo stesso modo. Questo fine settimana ero a Tolone a protestare contro l'arrivo della Ocean Viking (insieme allo scrittore Eric Zemmour, ndr), Vincenzo era sulle tv francesi a smontare la narrazione fatta dasullo scontro con Giorgia». È molto importante capire che cosa ne pensa la destra francese dell'operato di Giorgia. «È assolutamente legittimo. La difesa dei confini fa parte del programma che ha proposto agli italiani e ora sta rispettando l'impegno. Rifiutando di ...

... con alti costi economici e con un impegno che mette a dura provaapparati dello Stato'. Dunque, 'non ci possiamo far carico da soli deglisulle nostre coste. Serve un impegno europeo'. ...... dal 2010 al 2020,erano stati 214.975). Questi numeri dovrebbero bastare, da soli, a chiudere ogni possibile discussione (e a mostrare quanto il Trattato del Quirinale firmato da Macron ... Gli sbarchi selettivi e l'assenza della giurisdizione Gli attriti sui migranti tra Parigi e Roma non sembrano placarsi e, se la Francia chiama in causa l'Unione europea, il governo italiano non cede di un millimetro e prepara una stretta sugli sbarchi da ...«Non c’è solo la questione degli sbarchi», ha spiegato agli esponenti della maggioranza, «oltre 100mila persone sono assistite nei nostri centri, con alti costi economici e con un impegno che mette a ...