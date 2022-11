Gli operai occupano Palazzo Vecchio Rabbia e paura | si apre il fronte lavoro

Nella tarda serata di ieri i trenta occupanti Palazzo Vecchio hanno deciso di porre termine alla protesta scaturita per sbloccare la situazione della fabbrica... mentre per le dodici classi della scuola media Podesti è previsto per giovedì mattina lo spostamento nei locali delle Tommaseo in via Fanti, dove oggie i tecnici stanno procedendo a ...Stipendi, cassa e stabilimento Operai e proprietà contrapposti "Mettiamo in mora l’azienda" Le Rsu: "La lotta è un presidio che viene calunniato. Qualcuno ha preso 19 euro in busta paga".Nella tarda serata di ieri i trenta occupanti Palazzo Vecchio hanno deciso di porre termine alla protesta scaturita per sbloccare la situazione della fabbrica ...