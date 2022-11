Giorgia Meloni risponde | Mia figlia a Bali? Faccio la madre come voglio io

È stato un brusco risveglio quello di, buttata giù dal letto prima delle 7 del mattino a Bali per le notizie sempre più preoccupanti che arrivavano dall'Europa, e in particolare dal confine tra Polonia e Ucraina, dove un ...E' durato circa un'ora, "molto più delle attese", il bilaterale tra il presidente del Consiglioe il presidente cinese Xi Jinping, a margine del G20 di Bali, in Indonesia. Secondo quanto si apprende da fonti cinesi, i colloqui si sono svolti in un clima "molto cordiale". A ...Giorgia Meloni ha avuto un incontro bilaterale a margine dei lavori del Vertice dei Paesi del G20 con il Presidente della Repubblica Popolare Cinese, Xi Jinping. Un incontro improntato ...La premier Meloni si scaglia contro chi l'ha attaccata per aver portato la piccola Ginevra, 6 anni, in Indonesia: "Incredibile dibattito, ho diritto di fare la madre come ritengo" ...