Giorgia Meloni | dal blazer rosa all’abito da sera etnico | i look di Bali

Leggi su dilei

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Primi impegni istituzionali all’estero per la Presidente del Consiglio, che si è recata aper il G20. La premier ha indossato deielegantissimi durante la sua trasferta in Indonesia, sfoggiando anche un accessorio dal significato importante., i(elegantissimi) sfoggiati al G20 diè stata tra i protagonisti del G20 in Indonesia, dove ha partecipato insieme a tanti altri capi di stato. La premier italiana ha rappresentato il nostro paese al forum internazionale ed è finita inevitabilmente sotto i riflettori, sfoggiando deichic e raffinatissimi durante i meeting e gli incontri con gli altri leader mondiali. Per le conferenze la premier ...