Il Sannio Quotidiano

... Enea è il più giovane dei co - fondatori della famiglia Ivreatronic ed i suoi "compagni di" ... sia con la consolle che con il dancefloor in questi anni Èche è successo un evento molto ...È uno un occultista Un teologo o un medico Un ubriacone giunto in Baviera dalle Fiandre o ... Del resto, quanti altrivi permettono di sottrarre ricchezze ad avidi malfattori per ... Giochi: Logico e Uni al lavoro per standardizzazione sul gioco online Roma, 16 nov. (Adnkronos) – Creare degli standard adatti al settore del gioco online. Logico (Lega Operatori Canale Gioco Online) collabora con Uni Ente Italiano di Normazione per definire delle norme ...Nell’ambito della mostra L’occhio in gioco e del palinsesto per le celebrazioni per gli 800 anni dell'Università di Padova, mercoledì 16 novembre alle ore 17, nell’Aula Nievo di Palazzo del Bo di via ...