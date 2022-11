Giaele De Donà | Bradford rivela se andrà a trovarla al GF Vip

Antonella Fiordelisi si sta trasformando nel nemico numero uno delle inquilini del Grande Fratello Vip . Dopo l'ultima puntata del reality show di Canale 5 ,Deaffronta la prospettiva che la partenopea sia in combutta con Oriana Marzoli, dispensando cattiveria gratuita, e Wilma Goich sembra approvare questa teoria. Grande Fratello Vip, Wilma ...In tanti attendevano la partecipazione del marito diDeal Gf Vip, ma Bradford Beck non ha alcuna intenzione di entrare in casa.Deha fatto il suo ingresso nella casa del Gf Vip attirando l'attenzione per il suo matrimonio ...