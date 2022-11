GF Vip | marito di Giaele svela | sorpresa saltata e cosa pensa della moglie

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Sull'ultimo numero del magazine Chi, in edicola da oggi, mercoledì 16 novembre 2022, è presente una lunga intervista rilasciata da Bradford Beck,diDe Donà. L'uomo ha deciso di rompere il silenzio e di raccontare cherealmente di suae del loro matrimonio. Il protagonista, inoltre, ha portato alla luce un retroscena di cui nessuno era a conoscenza. In occasione del compleanno di, infatti, Beck aveva concordato unadavvero eclatante che, in un primo momento, era stata approvata dagli autori del programma. All'ultimo minuto, però, è saltato tutto. Vediamo perché. Ecco lache Bradford voleva fare aDe Donà al GF Vip 7 Bradford Beck è stato un fiume ...

...della settima edizione del Grande Fratello. Dopo essersi avvicinata ad Antonino Spinalbes e, ammettendo di avere una grande attrazione per lui nonostante il matrimonio con il miliardario...Io per tanto tempo mi sono occupata solo di figli e, ma ora voglio riprendermi il mio tempo. ... Successivamente è approdata a trasmissioni come il Grande Fratello, dove è stata opinionista .Bradford, il marito di Giaele De Donà, rompe il silenzio sul rapporto con la concorrente del Grande Fratello Vip. Ecco le sue parole. Giaele De Donà è una delle protagoniste più discusse della settima ...La showgirl 35enne in una lunga intervista racconta tutto sull’addio all’attaccante 29enne “Abbiamo firmato la separazione. Mauro non voleva ed è stato Wanda Nara in una lunga intervista a Vanity Fair ...