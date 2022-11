GF VIP | Giaele De Donà | parla il marito Bradford Beck per la prima volta | «Se la amo ancora? Ecco come stanno le cose»

(Di mercoledì 16 novembre 2022)Deha seriamente temuto che suovolesse chiedere il divorzio: per questo motivo la gieffina si è allontanata da Antonino Spinalbese e sembra che oggi la sua dolce metà sia felicissima di questo gesto. Per la, comunque, l’imprenditore americano ha deciso di rilasciare un’intervista al magazine Chi,ndo...

Antonella Fiordelisi si sta trasformando nel nemico numero uno delle inquilini del Grande Fratello. Dopo l'ultima puntata del reality show di Canale 5 ,De Donà affronta la prospettiva che la partenopea sia in combutta con Oriana Marzoli, dispensando cattiveria gratuita, e Wilma Goich ......Una delle protagoniste della scorsa diretta in onda di lunedì su Canale 5 del ' Grande Fratello... 'L'altra puntata hai nominato, come mai proprio ieri che il pubblico mi ha fatto gli ...Giaele De Donà delusa da Antonella Fiordelisi, Wilma Goich demolisce la schermitrice del Grande Fratello Vip. Antonella Fiordelisi si sta trasformando nel nemico numero uno delle inquilini del Grande ...Al GF Vip, superata la difficoltà dettata dal Covid e dal contagio di alcuni concorrenti, ora isolati, continuano i flirt e gli avvicinamenti tra alcuni "vipponi". LEGGI ANCHE:-- - GF Vip, mutande- ...