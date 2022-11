Gf Vip 7 | Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi sfottono Micol Incorvaia | “Ha i capelli sporchissimi | che schifo! Sui social è tutta modificata”

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Se in un primo momento tra le due concorrenti del Gf Vip 7non correva buon sangue, con il passare del tempo le due coinquiline sembrano aver messo da parte i loro attriti e ora hanno anche trovato una nemica in comune. Stiamo parlando di, sorella dell’ex gieffina Clizia nonché una delle ultime ad essere entrata nella Casa. Sin dal giorno del suo ingresso nel reality condotto da Alfonso Signorini, perle cose non sono state semplicissime, dal momento che quest’ultima ha dovuto fronteggiare più volte un’particolarmente gelosa di Edoardo. Nelle ultime oresi sono ritrovate a parlare e la loro conversazione è subito virata su ...

Gf, Antonino Spinalbese parla di Belen: il primo incontro e il dramma Gf, Antonino Spinalbese e la frecciata a Belen: 'La sorella Cecilia è più brava' Gf, Daniele Dal Moro -...Elisa D'Ospina è incinta, la modella aspetta un figlio da Stefano Macchi, ex di Anna Pettinelli: lui scoppia a piangere Gftrascina Antonino in bagno Immediatamente, la regia ha ...Antonino Spinalbese è senza dubbio tra i protagonisti di quest’edizione del GF Vip. Come prevedeva probabilmente Alfonso Signorini, infatti, l’ex di Belén Rodríguez sta dando molto da parlare all’inte ...Clizia Incorvaia rompe il silenzio su quanto sta accadendo al GF Vip, commentando il rapporto tra Fiordelisi e Donnamaria, ex di sua sorella Micol ...