Gf Vip 7 | Antonella Fiordelisi | Siete falsi | parole amare per Luciano Punzo e Manuela Carriero

(Di mercoledì 16 novembre 2022)criticato da: scoppia la lite nella casa per colpa dell'exsi è presentato nel videoclip come modello ma oltre questo sappiamo che ha partecipato a tantissimi reality. Con Gennaro Lillio era la coppia dei 'Guaglioni' a Pechino Express, programma che ha dovuto abbandonare a causa di un infortunio. Successivamente è stato il tentatore di Temptation Island ed è diventato particolarmente famoso in quanto non solo si è avvicinato alla fidanzatama i due si sono innamorati. La donna ha infatti lasciato il suo ex Stefano per viversi una storia d'amore che abbiamo visto nascere nel programma. Seguitissimi sui social lui le ha anche presentato la piccola Eva, bambina nata dalla sua precedente ...

Recentemente Guendalina Tavassi è stata ospite del Grande Fratello, dove ha avuto uno scontro molto acceso conFiordelisi . Eppure l'influencer, che è stata lanciata propria da una precedente edizione del GF, inizialmente doveva partecipare come ...Nelle ultime ore i fan del Grande fratellosi sono tutti scatenati per le parole di Luciano Punzo suFiordelisi . Lui, napoletano e noto per aver partecipato come tentatore alla trasmissione Temptation Island, è uno dei sei nuovi ...Nella Casa del GF VIP 7, Luciano Punzo ha fatto una sfuriata ad Edoardo Donnamaria ed Antonella Fiordelisi. Cos'è successoNelle ultime ore i fan del Grande fratello Vip si sono tutti scatenati per le parole di Luciano Punzo su Antonella Fiordelisi. Lui, napoletano e noto per aver partecipato come tentatore alla ...