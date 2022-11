Gaeta | lungomare Caboto | via alla riqualificazione del waterfront

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Gatea – Rigenerazione del centro urbano, riprogettazione dell’area pedonale, della viabilità e dei parcheggi, e potenziamento dell’attrattività e della fruibilità turistica della costa. Sono partiti oggi i lavori didi Via, che al momento interesseranno ilcompreso tra l’incrocio con Corso Cavour (all’altezza dell’ingresso della Base Nautica) e fino all’inizio di Piazza Mazzoccolo. Il progetto, che in questa fase iniziale farà riferimento ai primi due lotti, prevede l’estensione dei lavori fino a Largo Peschiera (Piazzale SS. Cosma e Damiano), e sarà finanziato con fondi comunali, ministeriali e dell’Autorità Portuale. L’intervento, il cui assetto seguirà quanto già svolto sulin zonamedievale, riguarderà la riprogettazione ...

Temporeale Quotidiano

Traffico di auto e moto su via del Lido, e ingorghi su via. Una volta giunti a ridosso ... Anche a Sabaudia e al Circeo, a Terracina e fino al Golfo diil litorale è stato preso d'...... il Teatro Verdi, la vecchia Villa Comunale ed il bellissimo. Il successo e il ... Alessandro Fasulo, Angelo Iannelli, Antonello Landi, Marco Mazza, Raschid Berradi, Cristian, Florida ... Gaeta / Via Lungomare Caboto, partono i lavori di riqualificazione del waterfront Rigenerazione del centro urbano, riprogettazione dell’area pedonale, della viabilità e dei parcheggi, e potenziamento dell’attrattività e della fruibilità turistica della costa. Sono partiti oggi i la ...GAETA – A Gaeta partono i lavori per la riqualificazione del fronte mare in Via Lungomare Caboto, che al momento interesseranno il waterfront compreso tra l’incrocio con Corso Cavour (all’altezza dell ...