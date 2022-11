G20 | Meloni vede Xi | “Aumentare le esportazioni italiane in Cina”

16.55:mia figlia a Bali Diritto mamma Tornando daldi Bali "mi imbatto in un incredibile dibattito sul fatto che sia stato giusto o meno portare mia figlia con me mentre andavo via per 4 giorni",...Con un post su Facebook Giorgiaspiega la sua scelta di portare con sé a Bali la figlia Ginevra , in occasione delorganizzato dall'Indonesia. "La domanda che ho da fare agli animatori di ...(Agenzia Vista) Bali, 16 novembre 2022 Meloni: 'Italia con premier donna ora è avanguardia su parità' 'L'Italia è stata protagonista del ...(Agenzia Vista) Bali, 16 novembre 2022 'Dietro la centralità dell'Italia la presenza di un Governo, solido, stabile con una lunga proiezione.