G20 | Meloni | Italia finalmente protagonista Presto negli Usa da Biden

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Un “successo” affatto scontato. Il premier Giorgiapromuove a pieni voti il summit di Bali, nonostante l’ennesima crisi -innescata dai missili caduti in un villaggio polacco con il bilancio di due vittime civili- abbia letteralmente terremotato il G20 ‘made in Indonesia’. Il presidente del Consiglio si presente in conferenza stampa -coda di cavallo, tailleur nero e spilla del vertice in bella vista- rivendicando il protagonismo dell’. Ma è un incontro, quello con la stampa, che ha fretta di chiudere: “Tra una manciata di minuti vedrò il Presidente Xi”, annuncia, rassicurando chi temeva che il bilaterale, tra i più attesi in agenda, fosse saltato per via dell’incidente di percorso in cui si è imbattuto il G20. Summit che “poteva essere un fallimento, invece” per lei “è stato un successo. C’era la questione complessa dell’aggressione della ...