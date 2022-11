G20 | Meloni a Modi | “Pieno sostegno Italia a presidenza India”

Il Presidente del Consiglio, Giorgia, ha avuto a margine del Verticedi Bali un incontro bilaterale con il Primo Ministro indiano Narendra Modi. Al centro dei colloqui il rafforzamento dei rapporti tra le due nazioni affinché ...La presidente del Consiglio, Giorgia, in Indonesia per il, in riunione con gli Alleati Nato ed europei per verificare quanto accaduto e valutare i prossimi passi. Si tratta, in ogni caso, spiega una nota di Palazzo Chigi, di ...Al termine del G20 che si è tenuto in Indonesia la premier incontra la stampa insieme al ministro Giorgetti e al sottosegretario Fazzolari ...G20, Giansanti (Confagricoltura): Fondamentale il rinnovo dell’accordo sull’export del grano dall’Ucraina. Sulle prospettive dei mercati pesa anche la crisi dei fertilizzanti ...