G20 | ecco cosa significa la spilla di Giorgia Meloni

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di mercoledì 16 novembre 2022), tra i protagonisti al G20 a Bali, chiude gli incontri con una conferenza stampa in cui racconta dei colloqui avuti con gli altri capi di stato. L’outfit è scuro e sul bavero della giacca spicca unad’oro: la stessa che la premier ha sfoggiato nella prima giornata. Un gioiello che ha unto. Lo stile sobrio dial G20Il presidente del Consiglioè sotto gli occhi del mondo intero da quando è stato eletto. Molto è stato detto dei suoi power dress che si vocifera siano firmati Giorgio Armani. Outfit sobri, blazer e completi sartoriali di taglio maschile, colori prevalentemente scuri, taglio classico e pochi dettagli cattura sguardi. Per questo ...