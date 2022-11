Furto di veicoli | quattro arresti nel Napoletano

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Auto rubate, poi smontate a pezzi e rivendute, o restituite ai legittimi proprietari dietro il pagamento di una somma di denaro.persone che devono rispondere, a vario titolo di, riciclaggio, ricettazione, estorsione e, sono state arrestate all’alba di oggi dai carabinieri della Compagnia di Nola in esecuzione ad altrettanto ordinanze dispositive di misure cautelari personali (di cui tre applicative di custodia cautelare in carcere e una aglidomiciliari), emesse dal Gip presso il Tribunale di Nola su richiesta della locale Procura della Repubblica. Ma l’indagine dei militari riguarda altre 23 persone che sono indagate. L’attività investigativa, svolta dalla Stazione Carabinieri di Palma Campania da settembre 2021 a gennaio 2022, che si è articolata attraverso lo svolgimento di ...

Car Carrozzeria

... nella specie, la richiesta di indennizzo avanzata da una società di noleggioa seguito deldi una autovettura, atteso che la mera denuncia penale relativa alnon era di per sé ...L'associazione razziava autovetture su commissione, tra le quali prediligevaprodotti dal gruppo automobilistico FCA (in particolare, Fiat 500, Panda e Punto, Lancia Y, Alfa Romeo Giulietta e ... In aumento i furti di veicoli: le regioni più colpite - Carrozzeria Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...dediti al furto di veicoli su strada e all’approvvigionamento di mezzi o parti di mezzi rubati, successivamente smontati, assemblati e rivenduti presso concessionarie dell’area nolana; talvolta i ...