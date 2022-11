Fumo | Vittadini Fond Sussidiarietà | ' Socialità come strumento d' informazione su riduzione'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Roma, 16 nov. (Adnkronos) - “Il pubblico deve capire innanzitutto che il proibizionismo, in qualunque tipo di situazione, non ha mai pagato. Primo perché non è giusto: un uso ridotto delentro certi limiti può essere qualcosa di importante dal punto di vista della libertà. Secondo perché l'eccesso di intervento proibizionista ha sempre fallito perché la gente si è completamente svincolata da questi aspetti. Allora occorre considerare ladel danno e, da questo punto di vista, dobbiamo riconoscere che questi nuovi metodi possono dare un contributo”. A dirlo è Giorgio, presidenteazione per la, in occasione della presentazione del “1° Rapporto sudi sigaretta e prodotti senza combustione in Italia” realizzato dal Censis, con il contributo di ...