Fridonia’s World Cup 2022 | cinque episodi su Topolino

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Dal 16 novembre il nuovo appassionante torneo di calcio, arriva la Calisota Football Cup il nuovissimo gioco da tavolo diÈ tutto pronto per il calcio d’inizio! Non solo quello dei primi Mondiali giocati nella stagione invernale ma anche quello che tutti i lettori ditroveranno nei prossimi numeri del magazine a fumetti più amato. Su3495 (in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 16 novembre) prende il via un nuovo appassionante torneo di calcio: laCup. È questo il titolo della serie in 5scritta da Marco Nucci e con i disegni di Donald Soffritti e Stefano Intini che accompagnerà i lettori in queste settimane ricche di calcio, dentro e fuori dalle pagine del magazine. In questa nuova avventura ...