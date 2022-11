Formula 1 - Livrea speciale per la McLaren ad Abu Dhabi

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Laè pronta a sfoggiare una nuovaone-off appositamente creata per l'ultimo GP della stagione 2022. Ad Abu, infatti, torna di scena l'arte con l'iniziativa Driven by Change e la MCL36 andrà in pista con unafirmata dall'artista libanese Anna Tangles. L'arte scende in pista. Anche quest'anno, laRacing e il suo partner Vuse hanno dato vita all'iniziativa a supporto dei giovani creativi che vengono invitati a mettersi in gioco per esporre le proprie opere durante il weekend di1 sullo Yas Marina Circuit. L'anno scorso era toccato a Rabab Tantawy, mentre quest'anno è l'estro creativo di Anna Tagles a trovare spazio sulla vettura del team di Woking. Anna è un'artista libanese che sta dedicando la propria vita all'arte, come lei stessa ha ...