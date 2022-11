Fondo strategico regionale | 12 | 5 milioni per la creazione di una nuova rete radio in Liguria

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 16 novembre 2022) La Giuntadellaha stanziato, attraverso il, 12,5per dotarsi di unache possa garantire le comunicazioni per la gestione della prevenzione ed emergenza. L’intervento è finalizzato a rinnovare l’attuale sistema di infrastrutture per poter operare anche in situazioni critiche grazie all’utilizzo di tecnologie di ultima generazione. Con lo stanziamento attuale si dà il via ad un percorso che dopo la progettazione e la gara d’appalto porterà alla messa in esercizio del nuovo sistema entro il 2025. “I primi interventi per la realizzazione di reti regionali per la prevenzione ed emergenza inrisalgono agli anni ’80? ...