Fitti alle stelle | spunta la soluzione per gli studenti

Leggi su consumatore

(Di mercoledì 16 novembre 2022) L’inflazione e la crescita del turismo sta creando non poche difficoltà a trovare casa per gliuniversitaria fuori sede L’inflazione ormai è presente da mesi in Italia con una crescita generalizzata dei prezzi costante a partire dalla fine del 2021. Le conseguenze per l’economia sono inevitabili con alcuni ceti sociali e categorie che stanno L'articolo proviene da Consumatore.com.