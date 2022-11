Fiocco azzurro in casa Lazio | nasce Thiago | il figlio di Chiara Nasti e Zaccagni

in casa biancoceleste. È nato il piccolo Thiago, figlio dell'attaccante della Lazio Mattia Zaccagni e della sua compagna Chiara Nasti. 'Sei una forza della natura, sei stata incredibile ...Emozioni di gioia in casa Rettino - Palma. Nella notte al San Pio di Vasto mamma Francesca ha messo al mondo il piccolo Diego. Lacrime di felicità per papà Dario e per tutta la famiglia. Auguri ai nei ...[themoneytizer id=”99064-6] La Lazio dà il benvenuto a un altro fiocco azzurro. Questa mattina Mattia Zaccagni ha dato l’annuncio sul suo profilo Instagram della nascita del suo primo figlio, Thiago.Fiocco azzurro in casa biancoceleste. È nato il piccolo Thiago, figlio dell’attaccante della Lazio Mattia Zaccagni e della sua compagna Chiara Nasti. “Sei una forza della natura, sei stata incredibile ...