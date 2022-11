FIGC | inviato all’UEFA il dossier per Euro 2032 | Turchia la sfidante

FIGC

Gravina ©LaPresseÈ impossibile metabolizzare una delusione del genere, ma bisogna andare oltre e per farlo lae gli altri ranghi della politica del pallone italiano hanno deciso di presentare la ...E quale fosse la sua idea di caos lo spiegava direttamente: 'Lei deve scrivere un esposto che vengaalla procura... Lei fa questo e basta, poi me la vedo io'. Tutta la Serie A TIM è solo su ... FIGC L'Italia campione d'Europa vuole ospitare il torneo che nell'estate del 2021 ha fatto sognare 60 milioni di persone. La Figc infatti ha ufficialmente inviato tutti i documenti ...La FIGC ha concluso il processo preliminare di invio dei documenti per la candidatura a Euro 2032. Cosa succede adesso L’Italia è impegnata stasera in amichevole contro l’Albania, ma intanto il pensie ...