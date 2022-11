FIFA | è ufficiale | Ramon Vega si candida come nuovo presidente

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Lail prossimo anno dovrà eleggere ilha deciso dirsi: èLe ultime decisioni dellahanno fatto discutere molto, soprattutto adesso che si sta entrando nel vivo del Mondiale di Qatar 2022. Sarà il primo giocato in inverno, in uno stato -tra l’altro- estremista che non Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Hardware Upgrade

... l'di gara tunisino ha dichiarato: 'non sono riuscito a vedere chiaramente l'incidente. I due giocatori, Shilton e Maradona, erano di fronte a me da dietro. Secondo le istruzioni della...Ali Bin Nasser, l'exdi gara tunisino che ha arbitrato la partita dei quarti di finale ... Secondo le istruzioni dellaemesse prima del torneo, ho guardato il mio guardalinee per avere ... Hisense U7HQ è il televisore ufficiale dei Mondiali di Calcio FIFA 2022 Non si placano le polemiche sui Mondiali in Qatar: nell’occhio del ciclone è ora l’app ufficiale del torneo. Le autorità europee riferiscono che l’applicazione potrebbe accedere a dati sensibili e ne ...Le cose essenziali da sapere sul torneo che inizia questa domenica e finisce poco prima di Natale, ancora senza l'Italia ...