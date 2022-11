Fiera Milano incontra gli europarlamentari italiani a Bruxelles

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Illustrate, con il supporto di Regione Lombardia,strategie di sviluppo, eccellenze e progetti. L'ad Luca Palermo: "Un dialogo con le istituzioni europee è indispensabile per lo sviluppo del settore, raccontiamo all' Europa la nostra industry al servizio delle aziende per l'internazionalizzare del loro business"

Agenzia ANSA

BRA - Presso la sede di via E., nella sala riunioni Confcommercio Ascom Bra, si sono riuniti in assemblea ordinaria i ... nel 2021, e la tradizionaledi Pasqua. Va segnalata inoltre la ...BRA - Presso la sede di via E., nella sala riunioni Confcommercio Ascom Bra, si sono riuniti in assemblea ordinaria i ... nel 2021, e la tradizionaledi Pasqua. Va segnalata inoltre la ... Fiera Milano a Bruxelles per discutere strategie e sviluppo - Terra & Gusto Editoriali E Commenti L'editoriale di Augusto Minzolini Il commento di Francesco Maria Del Vigo Network InsideOver Piccole Note TimeOver Motori Fiera Milano Le ali di Milano ...Editoriali E Commenti L'editoriale di Augusto Minzolini Il commento di Francesco Maria Del Vigo Network InsideOver Piccole Note TimeOver Motori Fiera Milano Le ali di Milano ...