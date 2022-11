Ferrari | sostituire Binotto con Vasseur ricorda Allegri con Sarri Non è una soluzione geniale

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Ne scrive sul Giornale Umberto Zapelloni il giornalista che ieri per primo ha dato la notizia poi rilanciata nella giornata di ieri dall'edizione on line della Gazzetta dello Sport. A proposito della ...

...volta magari con un annuncio del nipote dell'avvocato che oggi siede sulla poltronissimae ... Se poi la notizia non si verificasse ci sarebbe solo da essere contenti perchéBinotto ...... la vettura che raccolse l'onore dila fortunata 3500GT e 3500GTI. Accanto a lei una ... Infine Museitorna a Milano AutoClassica con due modelli dall'indiscusso fascino senza tempo. ...Da gennaio 2023 la Ferrari avrà un nuovo team principal. John Elkann ha scelto di sollevare dal suo incarico Mattia Binotto dopo il fallimento di questa stagione in Formula 1. Nuovo corso… Leggi ...Stando a quanto riportato da rumors, Binotto non sarà più il team principal della Ferrari in F1. Al suo posto dovrebbe arrivare Frederic Vasseur, ma la Ferrari smentisce con una nota ...