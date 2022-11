Feldi Eboli | rimonta nella bolgia del Palasele | battuta l’Olimpus Roma

IL RIEPILOGO Questi i risultati della settima giornata: Napoli Futsal - Came Dosson 6 - 3, Fortitudo Pomezia - 360GG Monastir 6 - 1, Ciampino Aniene -1 - 4, Città di Melilli - Petrarca ...Vincono in pratica soloe Fortitudo Pomezia. Le Volpi di Salvo Samperi si preparano nel migliore dei modi all'imminente Elite Round di Champions League (in programma ad Aversa e in ...Vittoria rotonda e meritata per la Feldi Eboli, che espugna il PalaTarquini e batte con un secco 1-4 il Ciampino Aniene. La squadra di mister Samperi è padrona del campo per larghi tratti ...Il Napoli allunga in vetta, il Pescara frena l'Olimpus sulla sirena: tutt i gol del massimo campionato nazionale ...