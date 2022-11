FCW | Annunciato Party of Champions 2022 | Nuova cintura in Palio

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Torna in azione l’FCW, dopo lo show per il 17° anniversario della federazione a Maggio (QUI i risultati).E’ stata annunciata l’edizionedi “Of Champion”, in programma Domenica 20 Novembre a Pero (MI). Lo show inizierà alle Ore 19.00 (Palazzetto Piazza Marconi, Ingresso Euro 10), tutti i Titoli FCW/Revenge saranno in: Titolo FCW (The Greatest)Revenge World Title (Steven Strike)Titolo Revenge/FCW Social Media (Dark Rider)Titolo Hardcore FCW (Anarchy Gaze)Revenge Tag Team Title (Wild Boyz) Sarà assegnato per la prima volta il Titolo FCW/Revenge Femminile: a contendersi lasaranno Emily Ramirez e Insanity.Annunciata anche la presenza di lottatori TCW e WIVA.