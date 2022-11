Favole | burattini | presentazioni di libri e tanto divertimenti

(Di mercoledì 16 novembre 2022) di SBS Comunicazione. L’aria del Natale è ormai parte di questo novembre, a Roma i negozi stanno cominciando ad addobbare le vetrine, i panettoni invadono i supermercati (quelli in realtà da agosto), pure a Porta Portese il rosso e l’oro sono ovunque e quindi… è tempo di mercatini di Natale! Eccovi il programma di SenzaBarcode

SenzaBarcode

...- ore 15.00 - 17.00 - ritorna il teatro deicon Carla, Rosita e Tiziana per bimbi dai 4 ai 6/7 anni (max 15 per ognuno dei due laboratori) Verrà rappresentata una storiella tratta da...Alle ore 15 e alle 16 Le 'I Racconti' (palco laterale esterno). Circo degli Elfi (spettacolo dei) Spazio al coperto al lato della pista di pattinaggio Sabato, domenica, festivi, 7 - ... Mercatini di Natale, effetto special! In alto, nella scena ancora buia, si illumina una grande marionetta di Pulcinella ed è un segnale, un rimandare alle radici napoletane e a un teatro popolare e alto assieme con, dall'altra parte del p ...