Farmacia per i bambini | torna la campagna nazionale contro la povertà sanitaria infantile

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Un gesto solidale, anche piccolo, può trasformarsi in un anello di luce capace di attivarne altri, fino a dare vita ad un circolo virtuoso senza fine. Ne è convinta Mariavittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava – NPH Italia Onlus, dedicata alla sensibilizzazione, raccolta farmaci e prodotti baby-care per minori che versano in condizioni di. Uno dei lodevoli progetti che la Fondazione Rava promuove ormai da dieci anni a questa parte si chiama infatti “Inper i” e fino ad oggi ha permesso di raccogliere oltre un milione e mezzo di medicine e prodotti per l’infanzia, indispensabili per la salute dei moltissimiresidenti in Italia che versano in condizioni ditale da non potersi permettere neanche l’acquisto di un farmaco ...