Eva Mendes è ufficialmente Mrs. Gosling Una foto inedita sembra suggerirlo

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Una nuova immagine dai social di Evasuggerire un importante passo in avanti nella sua relazione con Ryan. Una recentecondivisa da Evapotrebbe suggerire nuovi sviluppi nella sua attuale relazione con Ryan. Nel corso degli ultimi 11 anni l'attrice non è mai stata prodiga di dettagli nei confronti della storia con l'attore, tenendola ben celata dalla dimensione pubblica. Che ora sia cambiato qualcosa? L'immagine in questione è stata pubblicata da Evastessa sul suo profilo Instagram privato. In questa la vediamo mentre si copre il viso con il braccio così da mostrare un piccolo tatuaggio caratterizzato da una frase: "de". L'utilizzo di "de" nella cultura ispanica solitamente unifica il cognome ...